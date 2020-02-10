Новый министр здравоохранения появился в Приморье

Нового министра здравоохранения представили в Приморье. Виктора Фисенко на его посту сменит главный врач поликлиники №6 Владивостока Анастасия Худченко. Об этом сообщил Губернатор Олег Кожемяко в понедельник, 10 февраля, в ходе еженедельного совещания, ообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Глава региона отметил, что Анастасия Геннадьевна – «свой» человек в отрасли. Она знает изнутри всю специфику работы первичного звена здравоохранения, умеет решать возникающие там вопросы.

«Анастасия Геннадьевна Худченко отвечала за проект “бережливая поликлиника”, у себя в учреждении создала комфортные условия – мы смотрели показатели, общались с пациентами и персоналом. Нет кредиторской задолженности, прикрепленное население довольно работой специалистов и качеством лечения, постоянно увеличивается число врачебного и среднего персонала, идет приток молодых специалистов», – подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил также успешную работу на посту министра здравоохранения предшественника Анастасии Худченко – Виктора Фисенко.

«Была проделана достаточно большая работа. Доставлен значительный объем оборудования, в том числе в первичное звено, приняты краевые законы, которые позволили привлекать кадры в медицину. Однако впереди – решение еще большего числа задач. В частности, сейчас необходимо внести изменения в региональное законодательство, чтобы молодые специалисты могли оплачивать за счет средств, идущих на съем жилого помещения, ипотеку. Разработана государственная программа по модернизации первичного звена, в рамках которой на обозначенные цели заложено около 550 миллиардов рублей. Это деньги на закупку оборудования, ремонт поликлиник. Думаю, с учетом опыта Анастасии Геннадьевны, как главного врача, мы будем продолжать начатую работу по улучшению качества медицинского обслуживания населения», – отметил Олег Кожемяко.

Справочно. Анастасия Геннадьевна Худченко родилась 18 сентября 1974 года во Владивостоке. В 1997 году с отличием окончила Владивостокский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 1999 году – клиническую ординатуру по специальности врач-терапевт.

В 2013 году она получила второе высшее образование по специальности «Юриспруденция», с отличием закончив Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России.

Общий стаж работы в учреждениях здравоохранения у Анастасии Геннадьевны составляет 21 год, на руководящих постах – 16 лет. Так, с 2006 по 2014 год она работала в ФГБУ Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России, занимая должности сначала заместителя руководителя по экспертизе временной нетрудоспособности, затем заместителя руководителя по организации медицинской помощи, где курировала филиальную сеть учреждения в пяти регионах Дальнего Востока.

В 2014-2015 годах Анастасия Худченко являлась главным врачом КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница».

С 2015 года по настоящее время возглавляла КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», в течение этого же периода являлась главным внештатным специалистом департамента здравоохранения Приморского края по амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению.

Под началом Анастасии Геннадьевны поликлиника № 6 стала одним из показательных учреждений здравоохранения Владивостока. В частности, здесь активно внедряют навыки бережливого производства, благодаря которым удалось значительно увеличить охват диспансеризацией прикрепленного населения, сделать более комфортным пребывание здесь пациентов, оптимизировать многие внутренние рабочие процессы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]