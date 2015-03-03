Бесплатно привиться от пневмонии можно в поликлиниках Приморья

Маленькие приморцы до 2 лет и взрослые из групп риска могут бесплатно привиться от пневмонии. В настоящее время в крае в наличии достаточное количество пневмококковой вакцины «Превенар13», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Прививку можно сделать в лечебно-профилактических организациях по месту жительства, получив предварительную консультацию у участкового педиатра или терапевта.

Первоочередное внимание детям и взрослым, которые имеют хронические заболевания сердца, бронхолегочной системы, онкологические проблемы и другие. Также против пневмококка ведется вакцинация пожилых людей, проживающих в соцучреждениях Приморья. Иммунитет граждане получают в рамках проекта “Старшее поколение” национального проекта “Демография”. Прививки делают женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Как отмечают специалисты, вакцинация от пневмококка позволяет избежать осложнений у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]