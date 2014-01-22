Более 48 тысяч приморцев в этом году привьют от пневмонии
Жителям Приморского края предлагают защитить себя от пневмонии с помощью прививки. Получить иммунитет можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в этом году на профилактические меры по борьбе с этим заболеванием в региональном бюджете предусмотрели около 100 миллионов рублей. Это позволит охватить прививочной кампанией около 48 тысяч человек. Вакцинация населения проводится препаратом «Превенар».
Эта вакцина содержит в себе несколько штаммов против пневмококковой инфекции. Согласно национальному календарю прививок, прививаться от пневмонии могут не все. Вакцинации обязательно подлежат лица старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной патологией, сахарным диабетом, ожирением. Тем, у кого снижен иммунитет, обязательно нужно сделать прививку, - отметили в краевом департаменте здравоохранения.
Также в этом году обязательной вакцинации от пневмококковой инфекции подлежат дети с 2 до 18 лет. Это юные жители Приморья, чей иммунитет ослаблен сопутствующими заболеваниями и у которых имеются особенности состояния здоровья. "В этом году мы сделаем прививку более чем 3,3 тысячи детей", – отметила руководитель центра вакцинопрофилактики.
В департаменте здравоохранения подчеркивают, что прививка значительно снижает риск инфицирования, а в случае попадания пневмококков в организм, облегчает протекание заболевания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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