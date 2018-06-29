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Как восстановиться переболевшим COVID-19? - советы реабилитолога

Как восстановиться переболевшим COVID-19? - советы реабилитолога

По каким признакам реабилитологи поняли, что переболевшим covid-19 требуются восстановительные процедуры? Как долго легкие человека восстанавливают свою жизненную емкость после пневмоний? О методах реабилитации переболевших коронавирусом и как в домашних условиях диагностировать состояние своей дыхательной системы? Когда можно перейти к интенсивным занятиям спортом после болезни?

Об этом интервью с главным внештатным реабилитологом Дальнего Востока Анатолием Беляевым.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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