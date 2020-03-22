Эпидемиологи сделали предупреждения о COVID-19

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации для глав муниципальных образований и предприятий регионов в связи с крайне неблагополучной обстановкой по COVID-19 в ряде европейских и других соседних к РФ стран. Решение предусмотреть дополнительные меры по защите населения было озвучено председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

Как отметила главный санитарный врач РФ Анна Попова, определяющим фактором для недопущения третьей волны коронавируса в России будет общественное поведение населения.

«Для недопущения третьей волны COVID-19 в Приморье всем гражданам, особенно лицам группы риска – пожилым, людям с хроническими заболеваниями – необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. А территориям следует быть готовыми к оперативному реагированию в случае ухудшения эпидобстановки», – подчеркнули в министерстве здравоохранения Приморья.

Улучшение эпидемиологической ситуации в крае, которое началось с января, позволило региональному здравоохранению постепенно начать сокращение коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В пиковые нагрузки осенней волны функционировали 2 867 коек, сегодня работают 758. С 26 апреля самый крупный дальневосточный ковидный госпиталь, развернутый год назад на базе Владивостокской клинической больницы №4, прекратил прием пациентов с COVID-19.

«Однако до конца года в госпиталях не планируется менять внутреннюю планировку помещений, движение персонала, логистику материалов. Здравоохранение Приморья в любой момент будет готово снова развернуть госпитали и оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией», – отметили в краевом минздраве.

Проведение противоэпидемических мероприятий в Приморье продолжается. Для организаций различных отраслей, включая агропромышленный комплекс, торговлю и общепит, транспортные предприятия, строительная отрасль, остаются актуальными рекомендации по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанные Роспотребнадзором в 2020 году.

В соответствии с новыми методрекомендациями, предприятиям также предстоит провести обучение ряда сотрудников по программе дополнительного образования по курсу «Гражданская готовность к противодействую новой коронавирусной пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт цифровых технологий. Организатор цифрового взаимодействия и перехода на удаленные рабочие места».

По данным оперативного штаба на 29 апреля, за сутки в Приморье выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом, за весь период эпидемии – 43 512. Из них выздоровели 40 916 приморцев (+18 человек за последние сутки).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]