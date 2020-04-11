В Приморье сокращают число коек для ковид-больных

Более 160 коек, развернутых ранее для лечения приморцев с COVID-19 и пневмонией, переведены в формат планового оказания стационарной медпомощи. Три ковидных госпиталя во Владивостоке, Находке и Хасанском районе проводят санитарную обработку, чтобы начать плановый прием пациентов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморья, во Владивостокской клинической больнице №4 сократили 100 коек, в Находкинской городской больнице 52 койки, таким образом освободив терапевтическое отделение. Незначительное сокращение провели в Хасанской центральной районной больнице, там сократили 10 коек. В крае продолжают функционировать 1698 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

В ведомстве подчеркивают, что несмотря на ежедневное снижение числа выявленных случаев заболевания COVID-19, в Приморье сохраняется режим повышенной готовности.

«Улучшение эпидситуации в Приморье позволяет краевому здравоохранению с марта начать работу по диспансеризации и плановым медицинским осмотрам приморцев», – прокомментировала первый заместитель министра Тамара Курченко.

Напомним, что в Приморье продолжается вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак». На сегодняшний день уже вакцинировано 36 563 человека, завершили иммунизацию 11 614 жителей региона.

По данным краевого оперштаба на 26 февраля, за последние сутки зафиксирован 91 случай заболевания COVID-19 (всего 40 187), выздоровели 297 приморцев (всего 34 543).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]