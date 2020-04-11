Сокращение до 50%: в медучреждениях избавляются от «ненужного»

Медучреждения Приморья, которые в период эпидемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19, начинают возвращаться к работе по своему основному профилю деятельности. Коечный фонд уже высвободили в краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере и СПИД-центре Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На данный момент оба медицинских учреждения прошли санитарную обработку.

«Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с подозрением на наличие COVID-19 или с коронавирусной инфекцией, сократилась с 65% до 50%. Оценивая эпидемиологическую обстановку, двигаемся в этом направлении. В первую очередь рассматриваем сокращение коечного фонда в монопрофильных медучреждениях», – отмечает первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

По информации ведомства, с момента распространения COVID-19 в медучреждениях края было оборудовано 1848 койко-мест. По состоянию на 8 сентября сокращено 370 из них. Еще 1478 мест сохраняются для пациентов с подозрением или диагностированной коронавирусной инфекцией.

Напомним, с начала эпидемии в Приморском крае подтверждено инфицирование COVID 10354 человек, 8685 пациентов выздоровели, 109 скончались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]