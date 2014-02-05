Госпиталь ветеранов войн возвращается к оказанию плановой медпомощи

С 1 апреля провизорный госпиталь, развернутый в период распространения коронавирусной инфекции на базе краевого госпиталя ветеранов войн, закрывается на дезинфекционную обработку. С 15 апреля это медицинское учреждение вернется к плановой работе, - сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, постепенное улучшение эпидемиологической обстановки в регионе позволяет сокращать коечный фонд в госпиталях, а также переводить стационары в прежний формат оказания медицинской помощи.

«С середины февраля, когда наметилась тенденция к снижению роста заболеваемости COVID-19, мы начали сокращение коечного фонда. Приоритетно требовалось вернуть к обычному формату работы профильные лечебные учреждения, поэтому первыми были закрыты госпитали на Черемуховой и в кожно-венерологическом диспансере. Эта работа продолжается по плану», – прокомментировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Также в марте возобновило работу отделение восстановительного лечения №2 Находкинской городской больницы, где в условиях дневного стационара находкинцы поправляют свое здоровье после травм, эндопротезирования крупных суставов, острого нарушения мозгового кровообращения. Здесь же ведут пациентов с остеохондрозами, грыжами суставных дисков, невралгиями, полинейропатиями, больных с хирургическими и лор-заболеваниями.

До середины апреля закрыт на санитарную обработку уссурийский стационар «Дубровая роща», который после дезобработки и небольших ремонтных внутренних работ также вернется к плановому оказанию помощи.

После дезинфекционной обработки в середине апреля к привычному формату работы вернется и госпиталь ветеранов войн.

«Более того, мы дополнительно откроем два новых отделения – паллиативной и гериатрической помощи», – сообщила главный врач госпиталя Ольга Агеева.

Как отмечают специалисты ведомства, одной из причин улучшения эпидемиологической обстановки в Приморье можно считать массовую вакцинацию населения. По данным оперативного штаба, на 1 апреля вакцинировано 61 588 жителей края, завершили иммунизацию 45 699 человек. Вакцинация населения препаратом «Гам-КОВИД-Вак» проводится в 51 пункте вакцинации.

«Гражданам, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжать соблюдать все защитные меры – носить маску, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, в том числе, после введения второго компонента вакцины. Для выработки стойкого иммунитета к возбудителю требуется время», – подчеркнули в минздраве региона.

Напомним, что в осенний период в Приморском крае было развернуть 2 867 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. На сегодняшний день функционируют 1 018 коек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]