"Увеличение коечного фонда невозможно": Минздрав края о ситуации в ковид-госпиталях

Из-за планомерного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье значительно увеличилась нагрузка на госпитали и поликлинические учреждения. Так, в провизорном госпитале Владивостока, развернутом на базе госпиталя ветеранов воин, рассчитанном на 190 коек, сейчас размещено 230 пациентов и это предельный максимум. Дополнительное увеличение коечного фонда невозможно, поскольку есть требования к обеспечению кислородом, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительста края.

В региональном минздраве отмечают, что в сутки в приемное отделение госпиталя поступает по 70-100 человек, половина из которых на скорой. На поддержание пациентов используется 100-150 баллонов кислорода за 24 часа, тогда как еще в летние месяцы требовалось 15 баллонов.

В дневные часы в приемном отделении госпиталя работает один врач, который осматривает пациента, и три медсестры, которые берут кровь, делают ЭКГ, оформляют документацию. В вечерние и ночные часы, когда поток увеличивается, в приемном отделении работают пять человек. Для более оперативного оформления пациентов и взятия анализов, на прием пациентов переводят младший медперсонал из других отделений госпиталя.

«В приемном отделении работают только квалифицированные врачи. Туда нельзя поставить стажеров-студентов, потому что 90% поступающих – это не идентифицированные пациенты с такими симптомами, как высокая температура, затрудненное дыхание, выраженная слабость. Но при этом у пациента может быть инфаркт, инсульт, острая хирургическая или легочная патология. Поэтому там должен работать только опытный врач, который может провести дифференциальную диагностику», – обозначила главный врач госпиталя для ветеранов войн Ольга Агеева.

Согласно инструкциям работы провизорного госпиталя, госпитализация пациентов возможна только в палаты – боксы, чтоб избежать пересечения потоков среди врачебного персонала и пациентов.

«Перевод пациентов из приемного отделения в палаты госпиталя происходит после высвобождения мест – по результатам теста, пациентов переводят в другие медучреждения города или выписывают, если COVID-19 не подтвердился и динамика позволяет проходить лечение амбулаторно. После этого палата проходит дезинфекционную обработку и только потом туда можно госпитализировать нового пациента», – отмечает Ольга Агеева.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, за последнюю неделю дополнительно 100 коек развернули в краевой клинической больнице №1. В ближайшее время еще 40 мест готовится во владивостокской клинической больнице №1, куда будут переводиться пациенты с подтвержденным COVID-тестом, в первую очередь, из госпиталя ветеранов войн, чтобы обеспечить более оперативное высвобождение мест в провизорном госпитале.

Сейчас в провизором госпитале используются четыре входа в здание, чтобы развести потоки пациентов и врачей.

«Красная» зона в провизорном госпитале – это приемное отделение. Три других входа, которые есть в здании – это “зеленые” зоны для врачей и пациентов выписанных. То есть два входа – это разделение потоков врачей, чтобы в случае, если кто-то из врачей заболевает, не заразился остальной персонал и это не парализовало бы работу госпиталя в целом. И еще один выход – для выздоровевших пациентов после выписки», – пояснили специалисты.

Отмечено также, что умерших пациентов транспортируют только через «красную» зону госпиталя.

Всего за последнюю неделю увеличили мощность существующих госпиталей на базе Владивостокской клинической больницы №1, Краевой клинической больницы №2, во владивостокском родильном доме №1, в Хасанской центральной районной больнице, Уссурийской ЦГБ. Также открыли госпиталь в Спасской горбольнице, готовятся к открытию госпитали в Лесозаводской центральной горбольнице и Дальнегорской ЦГБ.

Сейчас в Приморье развернуто 1969 коек, из которых 879 с кислородом, в том числе 325 с ИВЛ. Также задействованы два транспортных ИВЛ, не привязанных к койкам.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]