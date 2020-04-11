Дальзаводская больница начала работу по своему обычному профилю

Самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для лечения ковидных больных, развернутый на базе Владивостокской клинической больницы №4 с 4 мая начал работу по своему обычному профилю. Переход на плановую работу в коллективе отметили торжественным собранием, награждением врачей, работавших на «передовой» в период эпидемии COVID-19.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, снижение числа заболевших в сутки, улучшение эпидемиологической обстановки позволили ведомству постепенно переводить стационары и отделения больниц на обычный режим работы. На сегодняшний день функционируют 758 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями в 17 медучреждениях края. Однако здравоохранение Приморья готово в кратчайшие сроки развернуть госпитали в случае ухудшения эпидситуации в регионе.

Напомним, что крупнейший госпиталь на базе «дальзаводской больницы» за год работы принял 9102 пациента с COVID-19. На торжественном собрании врачей стационара отметили памятными знаками «Мужества и самопожертвования».

«Мы лечили пациентов в отрыве от семьи. Сотрудники жили в гостинице, чтобы не отрываться от работы и думать только о том, как спасти пациентов. Мы принимали до 1500 пациентов в месяц. Ежедневно они нуждались в кислородной поддержке, в аппаратах искусственной вентиляции легких. В сутки уходило до 1 миллиона литров кислорода. Это колоссальная нагрузка на весь медицинский персонал. Это бесценный опыт. Мы очень соскучились по нашим профильным пациентам», – подчеркнула главный врач «дальзаводской» Елена Новицкая.

Напомним, с 26 апреля самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией, развернутый на базе Владивостокской клинической больницы №4, прекратил прием новых пациентов с COVID-19.

«Коронавирусная инфекция отступает, число заразившихся пациентов все меньше с каждым днем. И чувствуется облегчение. Радостно, что можно вернуться на свое рабочее место в халате с фонендоскопом, а не начинать свое утро с переодевания в защитный костюм», – делиться заведующий приемным отделением Виталий Алявин.

Несмотря на возвращение к «мирной жизни», главврач ковидного госпиталя Елена Новицкая, как и многие другие специалисты, считает, что коронавирус не побежден полностью.

«Врачи готовы вновь перепрофилироваться к работе в ковидном госпитале на случай прихода третьей волны COVID-19. В первый раз на это потребовалось три дня, сейчас времени потребуется меньше», – обозначила она.

Напомним, для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации приморцам рекомендуется привиться против коронавирусной инфекции. В майские праздники (кроме 9 мая) сделать это можно во всех 52 пунктах вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону, в регистратуре медучреждения, а также на портале Госуслуги.

Согласно оперативным данным, на 4 мая в Приморье вакцинированы уже 104 929 человек, из которых завершили иммунизацию 73 337.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]