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Дальзаводская больница начала работу по своему обычному профилю

Дальзаводская больница начала работу по своему обычному профилю

Самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для лечения ковидных больных, развернутый на базе Владивостокской клинической больницы №4 с 4 мая начал работу по своему обычному профилю. Переход на плановую работу в коллективе отметили торжественным собранием, награждением врачей, работавших на «передовой» в период эпидемии COVID-19.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, снижение числа заболевших в сутки, улучшение эпидемиологической обстановки позволили ведомству постепенно переводить стационары и отделения больниц на обычный режим работы. На сегодняшний день функционируют 758 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями в 17 медучреждениях края. Однако здравоохранение Приморья готово в кратчайшие сроки развернуть госпитали в случае ухудшения эпидситуации в регионе. 

Напомним, что крупнейший госпиталь на базе «дальзаводской больницы» за год работы принял 9102 пациента с COVID-19. На торжественном собрании врачей стационара отметили памятными знаками «Мужества и самопожертвования».

«Мы лечили пациентов в отрыве от семьи. Сотрудники жили в гостинице, чтобы не отрываться от работы и думать только о том, как спасти пациентов. Мы принимали до 1500 пациентов в месяц. Ежедневно они нуждались в кислородной поддержке, в аппаратах искусственной вентиляции легких. В сутки уходило до 1 миллиона литров кислорода. Это колоссальная нагрузка на весь медицинский персонал. Это бесценный опыт. Мы очень соскучились по нашим профильным пациентам», – подчеркнула главный врач «дальзаводской» Елена Новицкая.

Напомним, с 26 апреля самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией, развернутый на базе Владивостокской клинической больницы №4, прекратил прием новых пациентов с COVID-19.

«Коронавирусная инфекция отступает, число заразившихся пациентов все меньше с каждым днем. И чувствуется облегчение. Радостно, что можно вернуться на свое рабочее место в халате с фонендоскопом, а не начинать свое утро с переодевания в защитный костюм», – делиться заведующий приемным отделением Виталий Алявин.

Несмотря на возвращение к «мирной жизни», главврач ковидного госпиталя Елена Новицкая, как и многие другие специалисты, считает, что коронавирус не побежден полностью.

«Врачи готовы вновь перепрофилироваться к работе в ковидном госпитале на случай прихода третьей волны COVID-19. В первый раз на это потребовалось три дня, сейчас времени потребуется меньше», – обозначила она.

Напомним, для предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации приморцам рекомендуется привиться против коронавирусной инфекции. В майские праздники (кроме 9 мая) сделать это можно во всех 52 пунктах вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону, в регистратуре медучреждения, а также на портале Госуслуги. 

Согласно оперативным данным, на 4 мая в Приморье вакцинированы уже 104 929 человек, из которых завершили иммунизацию 73 337.
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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