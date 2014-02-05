Получить помощь в госпитале для ветеранов войн приморцы теперь могут по полису ОМС

Госпиталь для ветеранов войн, расположенный в столице Приморья, вновь приступил к оказанию помощи пациентам – с 15 апреля это медицинское учреждение вернулось к плановой работе в полном объеме. Кроме того, два отделения – центр гериатрии и реабилитации – готовы принимать всех желающих по полису ОМС при направлении лечащего врача, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Госпиталь для ветеранов войн оказывает специализированную медпомощь ветеранам войн и труда, а также «детям войны». Для этого в учреждении созданы все необходимые условия, работают квалифицированные специалисты.

С открытием в этом году трех новых отделений – медицинской реабилитации, гериатрического центра, паллиативной медицинской помощи – и увеличением коечного фонда такая возможность появилась и у других категорий приморцев. Теперь попасть на плановую госпитализацию в учреждение могут все желающие, имея направление от лечащего врача, по полису ОМС.

Расширить возможности оказания помощи получилось благодаря помощи из краевого бюджета – только за прошлый год госпиталь приобрел медицинского оборудования на общую сумму почти 30 миллионов рублей. Здесь появился рентгенологический аппарат на два рабочих места, функциональные кровати, противопролежневые матрацы, реабилитационные тренажеры, аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза и другие. Проведен и капитальный ремонт, на который дополнительно направили более 6 миллионов рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]