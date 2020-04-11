Почти 2000 коек развернуто в ковидных госпиталях Приморья

За последнюю неделю во Владивостоке развернули ещё 100 мест для пациентов с коронавирусом. Всего в Приморье 1969 таких коек. 325 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 81 приморец находится на ИВЛ, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

"За последнюю неделю дополнительно 100 коек развернули в Краевой клинической больнице № 1 (Алеутская, 53). В ближайшее время ещё 40 мест готовится во Владивостокской клинической больнице № 1 (Садовая, 22). Готовятся к открытию госпитали в Лесозаводской и Дальнегорской центральных городских больницах", - сообщили в минздраве края.

Также за последнюю неделю увеличили количество коек в инфекционных госпиталях на базе Владивостокской клинической больницы № 1, Краевой клинической больницы № 2 (Больница рыбаков), во владивостокском родильном доме № 1 (Завойко, 8), в Хасанской центральной районной больнице и Уссурийской центральной городской больнице. Открыли госпиталь в Спасской городской больнице.

Сейчас в Приморье развернуто 1969 коек. Из них – 879 с кислородом, в том числе 325 – с ИВЛ. Задействованы два транспортных ИВЛ, не привязанных к койкам.

Всего в крае, по данным, опубликованным на официальной страничке минздрава в Instagram, в тяжёлой форме заболевание наблюдается у 250 приморцев. Из них на ИВЛ – 81 пациентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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