Дополнительные ковид-госпитали разворачиваются в Приморье

Дополнительные 140 мест для лечения пациентов с коронавирусом оборудуют в больницах во Владивостоке. Как ведется эта работа, проверил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 3 ноября.

Глава региона побывал в краевой клинической больнице №2, известной как больница рыбаков, где сейчас идет ремонт помещений. В медучреждении, по словам главного врача Светланы Бениовой, до 1 декабря развернут 100 ковидных коек.

«В больнице уже обеспечено 105 мест для пациентов с коронавирусом. Для увеличения коечного фонда необходимо смонтировать охранно-пожарную сигнализацию, кислородные концентраторы», – уточнила она.

Дополнительные 40 мест к существующим 30-ти для лечения пациентов с COVID-19 во Владивостокской клинической больнице №1 заработают уже в течение недели – для этого используют отделение гинекологии. Как доложил губернатору главный врач больницы Евгений Шестопалов, в медучреждении сейчас ведут ремонт, расставляют оборудование, набирают штат сотрудников.

Помимо этого, ковидные госпитали в ближайшее время развернутся в Дальнегорске, Дальнереченске и Лесозаводске. Об этом глава региона заявил на своей страничке в Инстаграм.

Олег Кожемяко подчеркнул, что параллельно с развертыванием дополнительных коек в больницах в Приморье создается обсервационный центр.

«Он предназначен для больных легкими формами COVID-19, у которых нет возможности проходить лечение дома», – обозначил губернатор, добавив, что такой центр заработает уже на следующей неделе во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]