Для больных коронавирусом откроют отделение в Находке

На базе противотуберкулезного диспансера в Находке откроют отдельный корпус для больных коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проинспектировал медицинское учреждение во время работы в Находкинском городском округе в четверг, 14 мая.

В данный момент в отделении противотуберкулезного диспансера завершается ремонт. 22 мая здесь будет развернуто 60 коек для лечения пациентов с диагнозом «коронавирус» со средней и тяжелой формами заболевания. Предусмотрен этаж под кислородные концентраторы, отдельный вход с «чистыми» и «грязными» зонами, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что это позволит лечить больных оперативно на месте, без транспортировки в другие города.

«К сожалению, в Находке увеличивается количество заболевших коронавирусом. Перевозить их в Уссурийск или другую больницу за 200 километров тяжело. Поэтому здесь будет открыто временное отделение, где людям предоставят необходимое лечение», – обозначил Губернатор.

Напомним, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» поставлен 1057 жителям Приморья. Находка – на втором месте среди территорий по числу заболевших, это более 250 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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