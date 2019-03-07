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Эта неделя будет решающей на пути к поэтапной отмене ограничений в Приморье
Рубрика "Общество". Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел онлайн-заседание оперативного штаба. Глава региона обозначил, что Приморье продолжает находиться в режиме повышенной готовности. Ограничительные меры продлены до 31 мая. Сейчас в крае ведется мониторинг ситуации, исходя из которой, в случае улучшения эпидемиологической ситуации краю предстоит поэтапный переход к отмене ограничений. Подробнее - в видеоматериале.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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