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Эта неделя будет решающей на пути к поэтапной отмене ограничений в Приморье

Эта неделя будет решающей на пути к поэтапной отмене ограничений в Приморье

Рубрика "Общество". Губернатор Приморья Олег Кожемяко провел онлайн-заседание оперативного штаба. Глава региона обозначил, что Приморье продолжает находиться в режиме повышенной готовности. Ограничительные меры продлены до 31 мая. Сейчас в крае ведется мониторинг ситуации, исходя из которой, в случае улучшения эпидемиологической ситуации краю предстоит поэтапный переход к отмене ограничений. Подробнее - в видеоматериале.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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