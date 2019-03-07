Эта неделя будет решающей на пути к поэтапной отмене ограничений в Приморье

- пущу их в семейный бюджет на повседневные траты

- пущу их на выплату кредитов, аренды, долгов

- потрачу их на себя

- потрачу их на ребенка: куплю одежду, игрушки, кино, аттракционы и т.д.

- положу в банк под проценты

- куплю на них валюту

- не буду их брать, у меня достаточно средств