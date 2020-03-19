Комиссии продолжают составлять протоколы на нарушителей режима повышенной готовности

За 21 мая в Приморье административные комиссии и органы правопорядка составили 233 протокола на нарушителей режима повышенной готовности, сообщают «Вести:Приморье». Такие данные озвучил губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, которое он провел в Находке в пятницу, 22 мая.

В Приморье в проверочных мероприятиях задействовано 38 административных комиссий, более тысячи сотрудников полиции и росгвардейцев, отметил губернатор.

«Только за последние сутки 155 протоколов направлены в суд, по 60-ти назначен штраф, еще 23 материала по фактам несоблюдения санитарных требований в организациях направлено в Роспотребнадзор», – обозначил губернатор.

Олег Кожемяко напомнил руководителям территорий и членам штаба о необходимости снижения коэффициента заболеваемости коронавирусом в Приморье, что, в свою очередь, позволит начать поэтапное послабление действующих ограничений. Сами приморцы также играют важную роль в этом вопросе. Жителям региона нужно продолжать выполнять ряд простых правил: соблюдать «социальную дистанцию», носить маски.

Напомним, в Приморье с начала эпидемии число заразившихся составляет 1542 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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