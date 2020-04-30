В Приморье будут усилены меры воздействия на нарушителей режима повышенной готовности

На состоявшемся в пятницу, 15 мая, заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил муниципалитетам края задачу усилить работу административных комиссий по выявлению нарушителей режима повышенной готовности и улучшить взаимодействие с органами судебной власти, - об этом сообщает пресс-служба правительства края.

По словам губернатора, ближайшие дни будут решающими для того, чтобы определить, можно ли начинать поэтапное послабление действующих ограничительных режимов. В этом смысле работа муниципальных административных комиссией должна быть действенным инструментом по профилактике нарушений. Главы территорий доложили о состоянии дел в этой области.

Так, по словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, в городе была приостановлена деятельность четырех парикмахерских. Ежедневно два-три административных протокола составляются на такси. Кроме того, составлено три протокола на управляющие компании по санитарному состоянию жилых домов.

В Уссурийске, как доложил мэр города Евгений Корж, 17 протоколов рассмотрено судом. В Партизанске работали 15 групп, которые проверяли торговые точки, места общего пользования, такси. В суде находятся 164 протокола, рассмотрены уже четыре. В Находке за сутки прошло 288 различных проверок, составлено 25 протоколов.

Кроме того, по словам губернатора, в целом по краю уже рассмотрено 694 административных дела или 12-13% от составленных протоколов. В то же время по ряду муниципальных образований статистики по рассмотренным судебным делам пока нет. Он поручил главам муниципалитетов наладить взаимодействие с судебными органами для того, чтобы сократить сроки рассмотрения таких дел и увеличить количество судебных решений.

«В целом необходимо приложить все усилия, чтобы переломить ситуацию и остановить распространение эпидемии на территории края», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, общее число приморцев с диагнозом COVID-19 составляет уже 1110 человек. По заболеваемости на 100 тысяч населения сегодня лидирует Находка – 169 случаев. На втором месте Владивосток – 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38, Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск – 23, Арсеньев и Хасанский район – почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]