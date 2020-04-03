«Мы запретим это делать»: губернатор поручил усилить работу по противодействию коронавирусу

Полиция и Росгвардия в воскресенье, 3 мая, составили 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко на селекторном совещании, которое он провел в Находке 4 мая, сообщают «Вести:Приморье».

По информации начальника УМВД России по Приморскому краю Олега Стефанкова, в патрулировании городов и поселков задействованы более 900 сотрудников правоохранительных органов, за минувший день они составили 240 протоколов в отношении нарушителей режима ограничений.

«Также усилены подъезды к местам отдыха – задействовано 14 экипажей ДПС, помимо нарушителей режима самоизоляции они выявили семь пьяных водителей», – добавил он.

Губернатор поручил усилить работу по пресечению нарушений ограничительных мер. Особое внимание глава Приморья уделил прохождению обязательного карантина прибывающих в край вахтовых работников.

Как сообщила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, в десяти обсерваторах сегодня находятся 724 человека, в ближайшее время прибудут строители из других регионов.

«Однако есть и такие организации, которые не уведомляют о прибытии таких сотрудников, и вести за ними эпидконтроль сложно», – уточнила она.

Олег Кожемяко подчеркнул, что таким организациям будет отказано в завозе сотрудников.

«Если кто-то хочет тайно завезти сюда работников, не уведомив соответствующие органы, мы запретим это делать. И все разговоры о том, что не знали, не слышали, не принимаются», – заявил губернатор.

Он еще раз напомнил главам муниципалитетов о необходимости проверок торговых предприятий.

«Разрешения на открытие тех или иных магазинов даете вы – это ваши полномочия. И нельзя допустить ситуаций, когда открывается торговый центр под видом того, что в нем небольшой отдел, торгующий дезинфицирующими средствами или детскими товарами», – отметил Олег Кожемяко.

Глава Приморья в очередной раз акцентировал внимание руководителей муниципалитетов и ведомств на том, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, поэтому неукоснительное соблюдение всех ограничений – обязательное условие для улучшения обстановки.

«Мы видим, что болезнь распространяется по всему краю, и думать, что чем дальше район, тем меньше шансов заразиться – ошибочно. Первая вспышка произошла именно в Михайловском районе. Коронавирус – наша общая проблема, а не только врачей, как кто-то продолжает думать», – отметил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]