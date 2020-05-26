Стало известно, когда Приморье перейдет на третий этап снятия ограничений

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Подойти к финальному этапу снятия ограничений край сможет при условии снижения заболеваемости COVID-19, - сообщает пресс-служба правительства края.

Для перехода на третий этап снятия ограничений (предполагает полную их отмену) коэффициент распространения инфекции на территории должен составлять не более 0,5 в течение восьми дней подряд. Об этом сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

«В Приморье по состоянию на 20 августа этот показатель равен 0,94, и к сожалению, пока не двигается в сторону уменьшения. Поэтому говорить об отмене ограничений рано. Только в случае, если мы будем соблюдать все профилактические меры, проводить противоэпидемические мероприятия там, где выявляются случаи заболевания, – сможем подойти к третьему этапу. Тогда вновь можно будет проводить спортивные соревнования в помещениях, возобновится деятельность бассейнов, парков аттракционов и других объектов, открытия которых так все ждут», – обозначила Светлана Морозова.

По ее мнению, «второй волны» заболеваемости COVID-19 можно избежать.

«Важно прилагать все усилия для того, чтобы этой волны не было. Все предприятия и каждый гражданин в отдельности должны понимать, что соблюдение противоэпидемических правил помогает предотвратить распространение вируса. К сожалению, не все добросовестно подходят к этому вопросу. Например, в середине июля произошел рост заболеваемости из-за пренебрежения гражданами санитарных правил. Начался период отпусков, люди массово устремились на отдых, в том числе неорганизованный. Если бы этого не случилось, возможно, мы бы уже были на третьем этапе снятия ограничений», – подчеркнула представитель ведомства.

Еще один немаловажный фактор – сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом. Врачи призывают приморцев пройти вакцинацию.

«Одно заболевание человек переносит легче, чем, когда к нему присоединяются другие инфекции. Поэтому основная задача на сегодняшний день – это иммунизация приморцев. В этом году она должна составлять не менее 60% населения края, чтобы образовалась “иммунная прослойка”. Обычно это цифра была меньше – 45%», – сказала Светлана Морозова.

Специалист также добавила, что в настоящее время в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера проводится исследование проб для выявления коллективного иммунитета к инфекции на территории Приморья. В ближайшее время станут известны результаты в разрезе региона.

Напомним, по состоянию на 20 августа в Приморье зафиксировано 8703 случая COVID-19. Выздоровевших – 6980. Летальных исходов – 99.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]