Роспотребнадзор сделал заявление по открытию учреждений школьного допобразования

В сентябре специалисты Роспотребнадзора отмечают стабилизацию эпидобстановки. Но уровень выявления заболевших снизился незначительно – до 4,2% при количестве тестируемых в 13-14 тысяч в неделю, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, коэффициент распространения вируса в Приморье по-прежнему составляет 0,94-0,96%, что не позволяет перейти на третий этап снятия ограничений. Более того, высоким остается и процент выявляемости заболевших COVID-19, даже несмотря на то, что общее количество тестируемых незначительно снизилось по сравнению с июлем и августом.

«В самый пиковый период в июле на количество тестируемых в 16 тысяч человек в неделю выявлялось по 700 человек заболевших. Процент выявления составлял 4,4. В сентябре на каждые 13-14 тысяч протестированных в неделю – 4,2% подтвержденных», – отметила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Елена Аббасова.

Количество контактеров снижается, число людей, подлежавших исследованию также будет снижаться. Кроме того, сегодня жители региона могут пройти обследование не только ПЦР-тестирование, но и серологические методы исследования на выявления защитных антител.

Вместе с тем подчеркивается, что профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса, все еще актуальны.

«Роспотребнадзор с 1 сентября ведет мониторинг ситуации по учебным учреждениям. Однако по итогу первых двух учебных недель выводы делать рано. Первая неделя традиционно показывает не полную загруженность учебных классов. Поэтому мониторинг продлим еще на неделю. По его итогу сможем сделать заключение – готов ли Приморский край к открытию учреждений дополнительного образования», – обозначила Елена Аббасова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]