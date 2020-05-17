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Специалисты Роспотребнадзора не делают радужных прогнозов по COVID-19 в Приморье

Специалисты Роспотребнадзора не делают радужных прогнозов по COVID-19 в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Эпидемиологическая ситуация в Приморье остается напряженной. Как сообщает "Вести: Приморье", на территории края зарегистрировано 7414 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в четверг, 6 августа, сообщила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Представитель санитарного ведомства призвала жителей и гостей края продолжать соблюдать масочный режим и придерживаться «социальной дистанции».

«За последние семь дней прирост заболеваемости составил более 1%. О стабилизации ситуации на территории края говорить пока еще рано», – отметила Светлана Морозова.

Специалисты управления склоняются к тому, что стабилизации обстановки станет возможной после того, как большая часть приморцев получит иммунитет к инфекции.

«Надежды возлагаются на новую вакцину, которая в настоящее время проходит регистрацию. После ее внедрения в массы, можно будет делать благоприятный прогноз», – обозначила представитель Роспотребнадзора.

Как отметили в пресс-службе правительства края, в этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Предотвратить такой «микс» заболеваний, по словам специалистов, поможет сезонная прививка от гриппа. Возможна вакцинация и против коронавирусной инфекции – в случае поставки в регион соответствующей вакцины.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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