Новые данные по COVID-19 в России: показатель заболеваемости снижается
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 764 в 84 регионах - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 308 705 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 9 262 человека, за весь период - 85392. Умерли за весь период 2 972 человека, - за последние сутки - 135.
За сутки в Приморье выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии приморцев – 1446, смертельных случаев - 14.
Впервые за полтора месяца темпы суточного прироста заражением коронавирусной инфекцией в Приморском крае снизились до 3%. Ранее специалисты подчеркивали, что о снятии ограничений режима самоизоляции можно говорить только при условии, что суточный прирост не будет превышать 3% в течение двух недель.
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