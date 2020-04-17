Роспотребнадзор Приморья: карантинные ограничения не коснутся «контактных» граждан

Число победивших коронавирусную инфекцию в Приморье составляет 12 149 человек. Но поскольку инфекция активно распространяется, нередко те, кто выздоровел, становятся «контактными». На вопрос о том, надо ли в этом случае соблюдать карантин, ответила заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова во время брифинга в четверг, 28 октября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Заместитель главного санитарного врача Приморья подчеркнула, что, если выздоровевший после перенесенного COVID-19 пациент стал «контактным», на него не распространяются карантинные ограничения. Однако применять меры индивидуальной защиты, так же как и следить за своим здоровьем, таким гражданам необходимо.

«После перенесенной любой инфекции вырабатывается специфический иммунитет, который защищает человека от повторного заражения в течение жизни или только на протяжении ограниченного срока. Ответный иммунитет от коронавирусной инфекции еще недостаточно изучен. Сегодня в Российской Федерации проводится мониторинг состояния иммунитета у переболевших COVID-19 и коллективного иммунитета населения. Результаты мы планируем получить до конца года», – отметила Светлана Морозова.

По словам специалистов, наличие иммунитета подтверждается количеством антител IgG, которые обеспечивают продолжительность и силу иммунной защиты. Однако COVID-19 показывает, что не у всех людей после перенесенного заболевания появляются защитные антитела. Организм каждого человека имеет особенности, связанные с состоянием иммунитета, а также наличием острых и хронических заболеваний, поэтому реагирует на инфекцию индивидуально.

Напомним, что переболевший коронавирусной инфекцией гражданин допускается в организованные коллективы, к труду при наличии заключения врача о выздоровлении и возможности находиться в коллективе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]