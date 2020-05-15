Запрет снят: от бетонных блоков освобождают проезды к местам отдыха приморцев

Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе. Сегодня, 27 мая, от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность, сообщают «Вести:Приморье».

Решение о постепенном снятии ограничений городские власти приняли на основе информации, прозвучавшей 26 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронарирусной инфекцией под руководством главы региона. Олег Кожемяко сообщил, что Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Это стало возможным на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора. Руководитель территориального управления ведомства Татьяна Детковская сообщила, что в регионе возможны занятия физкультуры и спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров.

«Безусловно, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима, - считает глава города Олег Гуменюк. – Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения. При этом настоятельно рекомендуем соблюдать так называемую социальную дистанцию, надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми. До полного снятия режима повышенной готовности еще далеко».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]