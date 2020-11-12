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Губернатор Приморья получил особые полномочия по ситуации с коронавирусом

Губернатор Приморья получил особые полномочия по ситуации с коронавирусом

Источник фото: primorsky.ru

Главы регионов РФ смогут вводить собственные ограничения из-за распространения коронавируса в стране. Такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье».

«Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить введение в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе. Отмечается, что губернаторы должны анализировать ситуацию с коронавирусом в регионе, опираясь на данные оперштаба по борьбе с инфекцией, отмечает ura.ru.

При этом главы регионов обязаны сохранить экономическую стабильность в регионе. Они не должны допустить появления негативных последствий для экономики. Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, какие меры приняли губернаторы.

Кабмин РФ поручил главам регионов до 16 ноября создать резервные койки для больных коронавирусом. Также губернаторы должны будут обеспечить лекарствами тех, кто лечится на дому.

Напомним, в территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, за сутки в Приморье зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии – 17862.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал продолжить работу административных комиссий. Отдельно глава региона распорядился проверить, как соблюдаются санитарные требования в фитнес-клубах, обеспечена ли социальная дистанция между посетителями, носят ли маски тренеры и инструкторы.

«Мы видим, что заболеваемость растет и по стране, и по Приморскому краю. Поэтому наша задача – постоянно напоминать о необходимости соблюдения санитарных правил, масочного режима, всех мер безопасности, которые рекомендует Роспотребнадзор. Это единственный вариант, ограждающий нас от принятия более жестких мер ограничений, которые так или иначе скажутся на социальной жизни, на экономике нашего края», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. qwer от 12.11.2020 17:57
    Вот у меня вопрос? Почему дети сидят дома, а не находятся в школе. Ходят кругом по всем торговым местам и разносят заразу. Зачем было продлевать и переносить каникулы школьникам, что это изменило?

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