Оперштаб Приморья сообщил об ограничениях и наказаниях по режиму

Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других требований, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, остается приоритетной задачей. Предприятия, которые нарушают предписания Роспотребнадзора, наказывают приостановкой деятельности, а также солидными штрафами. Итоги административной работы озвучили на заседании регионального оперштаба, которое в четверг, 12 ноября, провел губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, за сутки в Приморье зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего с начала эпидемии – 17862.

«Более 53% случаев приходится на контакты в семье и ближнем окружении, 19% – контакты на местах работы или учебы, а оставшиеся 28% – следствие неустановленных контактов, заражения в транспорте, магазинах и других общественных местах», – уточнила заместитель руководителя ведомства Светлана Морозова.

В Роспотребнадзоре обращают особое внимание на строгое соблюдение всех предписаний, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Предприятия, позволяющие себе игнорировать санитарные требования, подвергаются наказаниям.

«На сегодняшний день по согласованию с органами прокуратуры проводятся семь проверок предприятий торговли и общественного питания на территории шести муниципальных образований. Всего за время эпидемии проведено 250 выездных проверок, составлено 300 протоколов об административном правонарушении. Судами принято решение о приостановке деятельности 65 предприятий на срок до 80 суток, в отношении 34 – решение о наложении штрафа на общую сумму более 1,5 миллионов рублей», – добавила заместитель главного санитарного врача региона.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал продолжить работу административных комиссий. Отдельно глава региона распорядился проверить, как соблюдаются санитарные требования в фитнес-клубах, обеспечена ли социальная дистанция между посетителями, носят ли маски тренеры и инструкторы.

«Мы видим, что заболеваемость растет и по стране, и по Приморскому краю. Поэтому наша задача – постоянно напоминать о необходимости соблюдения санитарных правил, масочного режима, всех мер безопасности, которые рекомендует Роспотребнадзор. Это единственный вариант, ограждающий нас от принятия более жестких мер ограничений, которые так или иначе скажутся на социальной жизни, на экономике нашего края», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]