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В Приморье зафиксирован 71 новый случай COVID-19 за сутки
71 случай заболевания коронавирусом выявили в Приморье за последние сутки. Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1268 случаев.
Основную часть прироста, как прежде, дают Владивосток, Находка и Арсеньев, уточняют в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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