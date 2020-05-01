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Новые данные по COVID-19 в России: +9 709 человек

Новые данные по COVID-19 в России: +9 709 человек

Стали известны новые данные по заболевшим коронавирусом в России. За сутки количество больных увеличилось на 9 709 человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего на 17 мая, в стране зарегистрировано 281 752 случая COVID-19. С начала эпидемии выздоровели  67 373 россиянина,  2 631 не справились с заболеванием. 

Приморье по-прежнему обгоняет все дальневосточные регионы по COVID-показателям.

В крае по последним данным зарегистрировано 1268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 71 жителю края положительный диагноз поставили в последние сутки. 10 человек за последние сутки выписались из больниц края. С начала эпидемии в крае от этого заболевания скончались 12 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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