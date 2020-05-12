COVID-19: ситуация меняется. Новые данные о заражениях

Обновились данные по заболевшим коронавирусом в России. «Вести: Приморье» сообщают, ссылаясь на сайт Стопкоронавирус.рф.

По данным на 23 мая, в стране зарегистрировано 335 882 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии выздоровели 107 936 россиянина, 3 388 не справились с заболеванием. За сутки количество больных увеличилось на 9 434 человек.

Ранее мы сообщали, за прошедшие сутки в Приморье выявлены ещё 53 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе 1595 случаев заражения COVID-19.

«Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить», – обозначила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Всего на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 1595 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 14 летальных исходов, выздоровел 551 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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