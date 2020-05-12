Новости Общество Происшествия
Сегодня, 17:35

COVID-19: ситуация меняется. Новые данные о заражениях

COVID-19: ситуация меняется. Новые данные о заражениях

Обновились данные по заболевшим коронавирусом в России. «Вести: Приморье» сообщают, ссылаясь на сайт Стопкоронавирус.рф.

По данным на 23 мая, в стране зарегистрировано 335 882 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии выздоровели  107 936 россиянина, 3 388 не справились с заболеванием. За сутки количество больных увеличилось на 9 434 человек.

Ранее мы сообщали, за прошедшие сутки в Приморье выявлены ещё 53 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе 1595 случаев заражения COVID-19.

«Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить», – обозначила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Всего на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 1595 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 14 летальных исходов, выздоровел 551 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме