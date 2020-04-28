Устойчивное снижение: последние данные о коронавирусе

Обновились данные по заболевшим коронавирусом в России. «Вести: Приморье» сообщают о данных, ссылаясь на сайт Стопкоронавирус.рф. Впервые с 1 мая темпы прироста COVID-19 "провалились" ниже уровня 9000 за сутки.

По данным на 18 мая, в стране зарегистрировано 290 678 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии выздоровели 70 209 россиянина, 2 722 не справились с заболеванием. За сутки количество больных увеличилось на 8 926 человек.

Приморье по-прежнему обгоняет все дальневосточные регионы по COVID-показателям. На сегодняшний день в крае зарегистрировано 1339 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 410 человек, скончались 14 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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