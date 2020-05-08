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Данные по коронавирусу изменились: "уходим в минус"

Данные по коронавирусу изменились: "уходим в минус"

Обновились данные по заболевшим коронавирусом в России. «Вести: Приморье» сообщают, ссылаясь на сайт Стопкоронавирус.рф.

По данным на 22 мая, в стране зарегистрировано 326 448 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии выздоровели  99 825 россиянина, 3 249 не справились с заболеванием. За сутки количество больных увеличилось на 8 894 человек.

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 1542 случая заражения инфекцией. Выздоровели 551 человек, скончались 14 человек.

Отметим, ранее мы сообщали, что коронавирус подтвердился у двух сотрудников Медцентра ДВФУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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