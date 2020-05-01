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Новые данные по коронавирусу: +9 263 заболевших за последние сутки

Новые данные по коронавирусу: +9 263 заболевших за последние сутки

Обновились данные по заболевшим коронавирусом в России. «Вести: Приморье» сообщают о данных, ссылаясь на сайт Стопкоронавирус.рф. 

По данным на 19 мая, в стране зарегистрировано 299 941 случая заражения коронавирусом. За сутки количество больных увеличилось на 9263 человек. С начала эпидемии выздоровели  76 130 россиянина,  2837 не справились с заболеванием.

В Приморье зарегистрированы 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе по данным на 19 мая 2020 года составляет 1402 человека. Выздоровели 410 человек, скончались 14 человек.

В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что по данным на 18 мая из госпиталей края после успешного лечения от COVID-19 выписан 21 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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