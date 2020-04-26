До 100%: Новые выплаты получат те, кто встал на борьбу с COVID-19

Новые стимулирующие выплаты получат работники, участвующие в борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление подписано председателем Правительства РФ, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда. Постановление об этом в рамках поручения президента подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идет об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких учреждений наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По распоряжению, которое также подписал Михаил Мишустин, из резервного фонда Правительства для этого будет выделено более 5 млрд рублей. Размер выплат составит от 20% до 100% от среднемесячного дохода и будет зависеть от должности специалиста, отмечает пресс-служба ГД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]