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О новых выплатах учителям подписал постановление Мишустин

О новых выплатах учителям подписал постановление Мишустин

Все российские педагоги, совмещающие свою работу с классным руководством, получат дополнительные выплаты. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».

«Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ», — говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте правительства РФ постановлению. Размер выплат составит 5 000 рублей. При этом за педагогами сохранятся все ранее установленные льготы и надбавки.

Документ также регламентирует назначение выплат преподавателям учебных учреждений, находящихся в ведомстве органов исполнительной власти. В частности, к таким относятся МИД, Минкульт, Минтранс и МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. голодранец путина от 11.11.2020 18:33
    А врачам не надо пусть дохнут от вируса и нищенской зарплаты..чтоб вы там в кремле передохли

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