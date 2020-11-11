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О новых выплатах учителям подписал постановление Мишустин
Все российские педагоги, совмещающие свою работу с классным руководством, получат дополнительные выплаты. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».
«Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ», — говорится в пояснительной записке к опубликованному на сайте правительства РФ постановлению. Размер выплат составит 5 000 рублей. При этом за педагогами сохранятся все ранее установленные льготы и надбавки.
Документ также регламентирует назначение выплат преподавателям учебных учреждений, находящихся в ведомстве органов исполнительной власти. В частности, к таким относятся МИД, Минкульт, Минтранс и МЧС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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