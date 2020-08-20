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5 тысяч рублей каждому: Мишустин подписал распоряжение о новой выплате учителям

5 тысяч рублей каждому: Мишустин подписал распоряжение о новой выплате учителям

Источник фото: РИА Новости

Классным руководителям будет выделено ещё 212,8 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование потребовалось в связи с тем, что преподавателей, которые исполняют такие обязанности, с 1 сентября станет ещё больше. Всего на эту меру поддержки в 2020 году направят 24,73 млрд рублей.

Решение о выплатах принято по поручению Президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составит 5 тыс. рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации.

Надбавка поддержит классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. где мои 5 тысяч от 20.08.2020 17:32
    Что за кликбейт и фэйкньюз в названии?

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