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Еще около 14 млрд. рублей правительство направит в регионы на выплаты борцам с коронавирусом

Еще около 14 млрд. рублей правительство направит в регионы на выплаты борцам с коронавирусом

Источник фото: Алексинский городской портал

Около 14 миллиардов рублей правительство направит в регионы на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и другим работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

Направим более девяти миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.

Еще около пяти миллиардов рублей предусмотрено на выплаты за июль сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, которые были установлены по поручению президента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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