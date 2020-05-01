Мишустин заявил о продлении президентских выплат

Стимулирующие, так называемые президентские, выплаты медикам, которые работают с COVID-пациентами, будут продлены, - об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Сдвинуть сроки премьер пообещал во время недавней рабочей поездки в Магадан, - сообщает "Российская газета".

"Выплаты после сентября на сегодняшний день будут продолжены определенным способом. Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения - и уверен, что их поддержат, - о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", - сказал премьер-министр. Деньги на поддержку медиков найдутся: ранее Мишустин заявлял, что правительство направит в регионы 14 миллиардов рублей на такие выплаты.

Кстати, параллельно с федеральными до декабря будут сохраняться и региональные надбавки.

Напомним, в первый раз выплаты продлили в конце июня - на июль и август. Помимо врачей, стимулирующие выплаты также предусмотрены для сотрудников соцучреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов-психологов. Их назначают за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]