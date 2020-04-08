Выплаты удвоят медикам, работающим с COVID-пациентами

Правительство России подготовило постановление об удвоении выплат медикам, которые работают в новогодние праздники будут работать с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, передаёт РИА «Новости».

«Президент сообщил о решении удвоить размер специальной выплаты медицинским работникам, которые будут помогать пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников. Правительством подготовлено соответствующее постановление», — сказал он.

Отмечается, что повышенные выплаты врачи и медсестры получат уже в январе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]