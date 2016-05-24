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Озвучены суммы выплат медикам, работающим с COVID-19 или умершим от инфекции

Озвучены суммы выплат медикам, работающим с COVID-19 или умершим от инфекции

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно указу, в случае смерти медицинского работника при исполнении им трудовых обязанностей выплата составит 2,7 млн рублей. В случае причинения вреда здоровью — 68 811 рублей.

В случае стойкой утраты трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания вызванного COVID-19, инвалиду I группы полагается выплата в размере 2 млн рублей, II группы — 1,3 млн рублей, III группы — 688 тысяч рублей. 

Дополнительные гарантии будут выражены в виде единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему персоналу, водителям скорой помощи, которые работают с пациентами, у которых выявлен или подозревается коронавирус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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