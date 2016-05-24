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2021-й – Год науки и технологий. Путин подписал указ

2021-й – Год науки и технологий. Путин подписал указ

Источник фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет Годом науки и технологий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Цель указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Глава государства поручил своей администрации сформировать оргкомитет по проведению Года науки и технологий. Его сопредседателями будут вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президент Андрей Фурсенко. План основных мероприятий будет разрабатывать и утверждать правительство РФ.

О планах сделать 2021 год Годом науки и технологий Путин объявил 24 декабря на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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