Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток
28 августа 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО из Хабаровска во Владивосток. Указ вступил в силу в день введения режима чрезвычайной ситуации.
Как говорится в указе главы государства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, полномочное представительство Дальневосточного федерального округа вместе с руководством и аппаратом чиновников должны сменить адрес работы. Теперь они будут размещаться не в Хабаровске на Шеронова, 22, как это было ранее, а на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Указ вступил в силу со дня его подписания, говорится в документе за подписью Владимира Путина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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