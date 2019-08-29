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Вступили в силу поправки в Конституцию России

Вступили в силу поправки в Конституцию России

Источник фото: vesti.ru

Президент распорядился официально опубликовать основной закон с внесенными в него поправками, сообщают «Вести:Приморье».

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок в Конституцию РФ – 4 июля. Об этом заявила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Поправки в Конституцию Российской Федерации <...> вступают в силу 4 июля 2020 года", - говорится в тексте указа.

Тем же указом глава государства распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками. "Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)", - говорится в документе.

Согласно ранее подписанному президентом закону о поправках к конституции, официальное опубликование должно состояться "незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что поправки в основной закон страны вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на общероссийском голосовании.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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