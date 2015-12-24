Путин принял решение о дополнительном выходном для россиян

Путин провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «РГ».

"Мы договорились, что это должен быть рабочий день - это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников - первомайских или новогодних", - сказал глава государства на встрече рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон.

Президент также согласился с предложением рабочей группы поручить проведение голосования Центризбиркому. Основанием станет распоряжение главы государства.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Андрей Клишас также предложил, чтобы поправки в Конституцию вступили в силу в случае всенародного одобрения. Президент РФ должен будет подписать указ, считает он.

"Если эти поправки будут поддержаны гражданами, уважаемый Владимир Владимирович, вам предстоит подписать специальный указ, который обеспечит включение поправок в текст конституции", - сказал он.

Клишас разъяснил, как должен выглядеть порядок принятия поправок с юридической точки зрения. Сначала закон примет парламент, затем президент подпишет документ и тем самым даст возможность для проведения общероссийского голосования. Рабочая группа, сообщил Клишас, предлагает включить процедуру голосования в текст законопроекта о поправках. Образцом послужат выборы президента РФ.

Владимир Путин ответил, что согласится с любым предложением специалистов, главное - чтобы поправки вступили в силу после всенародного одобрения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]