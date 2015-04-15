Названы сроки проведения прямой линии с Путиным
Президент страны Владимир Путин проведёт полноформатную прямую линию после голосования о внесении поправок в Конституцию, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки её проведения были сдвинуты по понятным причинам. Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», — сказал он.
Также Дмитрий Песков уточнил, что прямая линия пройдёт после голосования о внесении поправок в Конституцию.
Напомним, в прошлом году традиционная прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня. Она стала 17-й по счёту. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос.
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