Новости Общество Политика
Вчера, 20:40

Названы сроки проведения прямой линии с Путиным

Названы сроки проведения прямой линии с Путиным

Источник фото: pixabay.com

Президент страны Владимир Путин проведёт полноформатную прямую линию после голосования о внесении поправок в Конституцию, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается прямой линии, то она в этом году состоится. Сроки её проведения были сдвинуты по понятным причинам. Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», — сказал он.

Также Дмитрий Песков уточнил, что прямая линия пройдёт после голосования о внесении поправок в Конституцию.

Напомним, в прошлом году традиционная прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня. Она стала 17-й по счёту. За 4 часа 8 минут глава государства ответил на 81 вопрос.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме