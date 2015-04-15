Прямая линия с президентом Путиным не состоится

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в традиционном формате в 2020 году не состоится, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне сложившихся в этом году обстоятельств президент проводит прямую линию уже несколько месяцев. Поэтому организовывать ее в традиционном формате было бы излишним, пишет ТАСС.

Однако, отметил Песков, элементы прямой линии могут быть включены в большую пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдет в декабре. Это позволит президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]