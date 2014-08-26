На военных кораблях ТОФ организуют участки для голосования по поправкам в Конституции

10 участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации организуют на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующее решение было принято на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края.

Полномочия территориальной избирательной комиссии по руководству деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на участках для голосования на судах, возложены на территориальную избирательную комиссию Первомайского района Владивостока, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Избирательная комиссия Приморья разрешила проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020 года», – уточнили в краевом избиркоме.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

В Приморье голосование по поправкам в Конституцию продлится в течение 7 дней. Жители края смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день, определенный для проведения плебисцита, – 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня

«Наша задача – сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны», – заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Приморцы могут задать вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]