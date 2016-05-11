Специальные избирательные участки для инвалидов оборудуют к голосованию

В Приморье утвердили избирательные участки для Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, где смогут поделиться своим мнением граждане с ограниченными возможностями здоровья – инвалиды по зрению, сообщают «Вести:Приморье».

Избирательные участки будут оборудованы информационными стендами, все сведения на которых разместят с применением крупного шрифта или рельефно-точечного шрифта Брайля. Кроме того, специально для плебисцита в крае изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня участниками голосования, являющихся инвалидами по зрению, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Всего в Приморье предусмотрено более 300 избирательных участков, где смогут проголосовать граждане с ограниченными возможностями. 123 из них предназначены для инвалидов по зрению, на 14-ти планируется применять комплексы обработки избирательных бюллетеней со специальным трафаретом», – уточнил член избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Александр Плотников.

Отметим, список участков уже опубликован на сайте крайизбиркома в решении комиссии от 4 июня 2020 года «Об определении участков для голосования для участников голосования с ограниченными физическими возможностями при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приморском крае продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. Все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию, граждан будут допускать только в масках, обеспечат их социальное дистанцирование.

«Наша задача – сделать все, чтобы мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны», – заявил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Отметим, приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]