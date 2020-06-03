Почти 20% избирателей в Приморье уже поделились мнением о поправках в Конституцию РФ

В Приморье подвели итоги второго дня Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Общая явка избирателей по состоянию на 10.00 27 июня составила около 20%.

Процедура плебисцита проходит в Приморье на суше и в море. Всего в крае работают 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще 205 участков для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

Все участки оборудованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. На входе гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Само голосование проходит бесконтактным способом. Все помещения регулярно дезинфицируют и проветривают.

«Вопрос внесения поправок в Конституцию РФ имеет значение для всех жителей страны. Изменения затронут детей, молодежь, работающее население и людей старшего возраста. Поэтому так важно не оставаться в стороне и обязательно поделиться своим мнением, заполнив бюллетень для голосования», – подчеркнул заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников.

Зампредседателя также напомнил, что приморцы могут найти свой избирательный участок на сайте Центризбиркома, через интерактивную карту «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на едином портале государственных услуг.

«Участковые избирательные комиссии будут открыты 1 июля с 8.00 до 20.00. С 25 по 30 июня участки работают каждый по своему графику. Расписание можно уточнить на сайте крайизбиркома», – заявил Роман Охотников.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]