Приморье показало хорошую явку по итогам первого дня голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Приморье подвели итоги первого дня досрочного периода Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Явка избирателей составила почти 9%.

Процедура плебисцита проходила на суше и в море. Всего в крае работают на данный момент 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще 205 мест для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

«В Приморье проживает всего 1451286 избирателей. 25 июня свое мнение по важному для всей страны вопросу высказали 129529 человек – это неплохой показатель для первого дня досрочного голосования», – подчеркнул член крайизбиркома с правом решающего голоса Александр Плотников.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]