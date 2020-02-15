В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.



Источники «Интерфакса» ранее говорили, что среди возможных дат обращения рассматривается также 30 июня.



В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, добавляет другой собеседник РБК. Ожидается также, что Путин призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это, говорят три близких к Кремлю источника.



25 июня свое мнение по важному для всей страны вопросу высказали 129529 человек.

"Это неплохой показатель для первого дня досрочного голосования», – подчеркнул член крайизбиркома с правом решающего голоса Александр Плотников.

В Приморье проживает всего 1451286 избирателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]